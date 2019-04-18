Порошенко привлек робота к агитации перед вторым туром

Советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко сообщил о звонке робота с голосом действующего президента страны Петра Порошенко, который просил проголосовать за него на президентских выборах.

«Звонок с городского номера. Голос представляется Петром Порошенко, президентом Украины. Я даже поздоровался... Просит поддержать его 21 числа на выборах. Хотел задать ему пару вопросов, но голос в записи рассказывал свое», – передает сообщение Мартыненко РИА «Новости».

Между тем портал Liga.net пишет, что штаб Порошенко подтвердил информацию об использовании аудиозаписи с голосом президента. Отмечается, что в сообщении Порошенко просит поддержать его «курс, демократию и достоинство, а не реванш, стабильную гривну, а не инфляцию, путь в ЕС и НАТО».

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