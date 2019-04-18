Кинотеатры отреагировали на закон о проверке паспортов

«На операционную работу кинотеатров данная мера не повлияет», – заявили газете ВЗГЛЯД в сети кинотеатров «КАРО», комментируя принятие закона о праве кассиров требовать паспорта у посетителей фильмов категории «18+».

«Это правильная мера. До этого сотрудники кинотеатров не имели права требовать предъявления удостоверения личности, в результате чего могли возникать конфликтные ситуации», – сообщили представители сети кинотеатров «КАРО».

Там заверили, что это не создаст дополнительных трудностей кассирам.

Напомним, Госдума приняла законопроект о праве кассиров, а также контролеров кинотеатров требовать у посетителей паспорта при подозрении на несоответствие их возраста категории фильма.