Российский фильм вошел в программу Каннского фестиваля

Российский фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова вошел в программу 72-го Каннского кинофестиваля «Особый взгляд», сообщил директор фестиваля Тьерри Фремо.

По его словам, в картине идет повествование о послевоенном времени в Советском Союзе, передает ТАСС.

Сюжет картины отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы Светланы Алексиевич, получившей в 2015 году Нобелевскую премию по литературе.

Продюсерами фильма выступили Александр Роднянский, Сергей Мелькумов и Наталия Горина.

72-й Каннский фестиваль пройдет с 14 по 25 мая. Жюри главного конкурса возглавит Алехандро Гонсалес Иньярриту. Фильмом открытия будет триллер-хоррор Джима Джармуша «Мертвые не умирают».