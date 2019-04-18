Ростех уволил гендиректора компании СКБ «Турбина» на фоне обысков ФСБ

Госкорпорация «Ростех» уволила гендиректора компании СКБ «Турбина» Алексея Адаева, где проводит обыски ФСБ в связи с делом о мошенничестве.

«Ростех прекратил трудовой договор с генеральным директором АО СКБ «Турбина» Адаевым Алексеем Владимировичем. Соответствующее решение утвердил совет директоров предприятия», – сказали в госкорпорации, передает ТАСС.

Временным гендиректором «Турбины» до принятия общим собранием акционеров решения об избрании нового генерального директора избран начиная с 19 апреля Андрей Панкратов, занимающий должность заместителя генерального директора по безопасности и режиму.

Ранее Ростех подтвердил обыски на входящем в его структуру СКБ «Турбина». «Следственные мероприятия инициированы по результатам внутренней проверки соответствующими подразделениями организаций корпорации, материалы были переданы в правоохранительные органы. Служба безопасности корпорации оказывает содействие на всех этапах проверки», – сообщили в Ростехе, передает РИА «Новости».

АО СКБ «Турбина» входит в состав НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех. В свою очередь в пресс-службе «Высокоточных комплексов» отметили, что в результате проверки выявлены серьезные нарушения закупочных процедур, в частности, АО СКБ «Турбина» был заключен ряд договоров на осуществление поставки топливно-масляных агрегатов (ТМА) по необоснованно завышенной стоимости.

«При этом в расчетно-калькуляционные материалы, предоставленные в военное представительство Министерства обороны Российской Федерации, стоимость ТМА не была включена, что привело к занижению согласованной цены и уменьшению объемов реализации продукции предприятия в рамках государственного оборонного заказа (агрегаты питания и кондиционирования), что повлекло за собой причинение ущерба предприятию на сумму более 200 миллионов рублей», – сообщили в компании.