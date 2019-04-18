Для россиян решили не повышать стоимость краткосрочного шенгена

Стоимость визы для краткосрочного въезда в страны Шенгенской зоны вырастет в 2019 году с 60 до 80 евро, однако подорожание не коснется граждан ряда стран, в том числе России, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Представитель Еврокомиссии сообщил, что «это небольшое повышение позволит государствам–участникам Шенгенского соглашения поддерживать во всем мире достаточный консульский персонал для усиления контроля за безопасностью, а также для внедрения надлежащего компьютерного оборудования и программного обеспечения, не создавая препятствий для лиц, запрашивающих визы», передает РИА «Новости».

Новыми правилами предусматриваются более гибкие условия для часто путешествующих лиц с «положительной визовой историей», которые смогут получить многократную визу с поэтапно увеличивающимся с одного года до пяти лет сроком действия.

Также вдвое увеличивается срок подачи заявки на шенгенскую визу – с трех до шести месяцев до планируемой поездки.

В ряде стран заявку можно будет подавать в электронном виде через сайт консульства. Для несовершеннолетних в возрасте от шести до 18 лет шенгенская виза в 2019 году может стать полностью бесплатной.

Новые правила предстоит еще официально утвердить Совету ЕС, после чего изменения в визовый кодекс ЕС вступят в силу через полгода.

При этом изменения не предусматривают повышения визового сбора для граждан России.

«Увеличение визового сбора не повлияет на более низкий визовый сбор в 35 евро, установленный соглашениями об упрощении визового режима, которые были заключены между ЕС и рядом третьих стран – таких, как Россия, Армения и Азербайджан», – сказал чиновник ЕК.

Ранее сообщалось, что гражданам США с 2021 года придется оформлять визу для въезда в Шенгенскую зону.