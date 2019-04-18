Новозеландского дипломата признали виновным в подсматривании в туалете посольства

Альфред Китинг, бывший военный атташе Новой Зеландии, признан виновным в установке скрытой камеры в туалете посольства страны в Вашингтоне.

Суд присяжных вынес решение в отношении Китинга после слушаний, которые проводились в окружном суде Окланда. Приговор будет вынесен 25 июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Stuff.

Китинг был одним из самых высокопоставленных представителей ВМС Новой Зеландии, в 2017 году являлся военным атташе в Вашингтоне. Он был «лицом» новозеландской дипломатии при обсуждении вопросов оборонного характера с американскими коллегами.

Скрытую камеру обнаружили в туалете посольства 27 июля 2017 года. Как заявил прокурор Новой Зеландии Генри Стил, Китинг, вероятно, установил камеру, чтобы снимать коллег.

В марте 2018 года ему предъявили обвинения в попытке проведения скрытой съемки. Позднее он подал в отставку.

Сообщалось, что Китингу грозит до полутора лет лишения свободы.