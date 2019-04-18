Шарий назвал признаки подготовки фальсификаций со стороны Порошенко

Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал результаты «телефонного опроса» КМИС, которыми «размахивает» действующий президент Украины Петр Порошенко, заявляя о якобы снижении уровня поддержки своего оппонента Владимира Зеленского.

В своем видеоблоге на YouTube Шарий рассказал, что в украинских СМИ появился комментарий замдиректора Киевского международного института социологии (КМИС) Антона Грушицкого, по словам которого «заметна тенденция роста рейтинга» Порошенко. Грушицкий отметил, что КМИС не планировал публиковать результаты телефонного опроса, так как они «менее точны», чем результаты обычных социологических исследований.

«А если вы не планировали публиковать, то откуда этот опрос взялся у 112-го канала (телеканал «112 Украина» – прим. ВЗГЛЯД)? И почему к его результатам был готов Порошенко?» – задается вопросом Шарий.

«Какой телефонный опрос? Вы что нас за дураков считаете? Не считаете же, правильно? Это они подготавливают нас к тому, что у Порошенко «не по дням, а по часам растет рейтинг». И поэтому если вдруг внезапно он выиграет у Зеленского – «представляете, так могло быть»! Они подготавливают почву для того, чтобы озвучить свою ахинею, но мы в эту ахинею, конечно, уже не верим, потому что 50% набрать невозможно за неделю. Пожалуйста, не надо».

Шарий также показал фрагменты эфира телеканала «Прямой», в котором ведущий новостей объявил, что Порошенко «сократил разрыв» с Зеленским, а позднее добавил, что «разрыв резко сократился». «Вот для чего они это сделали, – указал медиаэксперт. – Для того чтобы все СМИ начали сообщать об этом как об уже свершившемся факте. «Смотрите-ка, сокращается разрыв». 50 процентов – а сейчас уже не 50, а 30 процентов. А завтра будет 20. Да-да-да. Это вы расскажите… А лучше вообще никому не рассказывайте».

«Причем «резко сократился», – обращает внимание Шарий на новости телеканала «Прямой». – «Резко сократился» вы должны слышать как «мы готовим фальсификации». Потому что резкий рост рейтинга за неделю на 30% – это не просто фальсификация, это какая-то, мать его, фантастика», – заключил Шарий.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Ранее был опубликован опрос Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которому из числа определившихся с выбором во втором туре украинцев 72,2% проголосуют за Владимира Зеленского, только 25,4% готовы отдать свой голос за действующего президента Петра Порошенко.

По словам сенатора Алексея Пушкова, невероятно, чтобы Порошенко одержал на предстоящих выборах победу даже при применении административного ресурса.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

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