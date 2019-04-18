Вышинский рассказал, как в тюрьме смеются над Порошенко

Журналист Кирилл Вышинский, находящийся в тюрьме в Киеве, рассказал, как относятся к действующему президенту страны Петру Порошенко другие заключенные СИЗО.

«Над Порошенко тюрьма откровенно смеется. Смеются над человеком, который в 14-м году пообещал закончить войну на Донбассе за несколько недель, а затем понял, что лучше на ней зарабатывать... Смеются в тюрьме и над тем, как за две недели до второго тура Порошенко начал признавать ошибки своего почти пятилетнего правления», – цитирует Вышинского РИА Новости.

По его словам, есть, впрочем, моменты, от которых становится совсем не до смеха. Например, когда верховный главнокомандующий заявляет о самой боеспособной армии в Европе, а также постоянно напоминает о безвизовом режиме с Евросоюзом и «томосе» для раскольнической церковной структуры на Украине.

По словам журналиста, заключенные Лукьяновской тюрьмы однозначно не станут голосовать за Петра Порошенко во втором туре президентских выборов.

«Здесь и (Владимиру) Зеленскому не очень верят, четко просматривая за его спиной тень украинского олигарха Игоря Коломойского, но Порошенко откровенно ненавидят. Ненавидят спокойно, без агрессии, с холодным разумом. И этим же умом понимают, что Порошенко будет цепляться за власть до последнего», – рассказал Вышинский.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



По его словам, это дополнительный стимул голосовать за Зеленского, чтобы у Порошенко не было «ни малейшего шанса остаться у власти еще на пять лет».

Напомним, Вышинский был задержан на Украине 15 мая 2018 года, его обвинили в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

В марте стало известно, что журналист выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.

Ранее также было заведено уголовное дело против адвоката Вышинского.

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