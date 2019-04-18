В Алеппо открылись заводы по производству аккумуляторов и машинного масла

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18 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 06:15  |  vz.ru
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Для получения компенсаций Украине придется признать Крым российским

Еще одна украинская компания требует денег от РФФото: Александр Максименко/РИА Новости
Украинский олигарх Игорь Коломойский выиграл у России крупную сумму денег. По крайней мере, именно так, на первый взгляд, выглядят итоги рассмотрения в международном суде иска компании «Укрнафта» по поводу своих активов в Крыму. Сможет ли Украина в реальности получить компенсации от России и как это связано с политическим признанием статуса Крыма? Подробности...
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Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну

Россия и США должны дать друг другу больше времени на ответный ядерный ударФото: Global Look Press
В коридорах власти Вашингтона все больше людей верит: ядерная война допустима и в ней можно победить. Об этом заявил Ричард Берт, бывший американский эмиссар на переговорах с СССР по ядерному оружию. Росту агрессивных настроений помогают новые технологии, которые обещают защитить Америку от любого российского удара возмездия. Как Москва может снизить у ястребов соблазн применить ядерные боеголовки? Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Команда Порошенко приготовилась к бегству

Знаменосцем бегущих называют генпрокурора Юрия ЛуценкоФото: president.gov.ua
Соратники Порошенко начинают покидать своего лидера. Фраза, брошенная бывшим губернатором Донбасса: «Когда корабль тонет, крысы бегут… Все переобуваются на ходу», – похожа на правду, отмечают местные эксперты. Несколько высокопоставленных сотрудников администрации Порошенко уже покинули свои места. Кого называют следующими в очереди перебежчиков и на какой день назначен самый массовый побег? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Люди любят отнюдь не Сталина

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Народ реально изголодался по хотя бы какой-то правде. Пусть и жуткой, с запахом крови и стуком уносящихся в ГУЛАГ теплушек. Но что делать, если народ о другой «правде» не знает? Он начинает верить в кровавую. Нет ведь другой. Подробности...
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Несвоевременный роман, который очень вовремя

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
История войны за независимость в Донбассе, «донбасская герилья», как ее называет автор, для Прилепина – факт не литературной, а человеческой биографии. Жизнь разделилась на до и после Донбасса, и Донбасс сам по себе стал жизнью. Подробности...

Украина повисла в исторической невесомости

Глеб Простаков, журналист
Украинцы соскучились по рутине, от которой так устали россияне. Они с удовольствием променяли бы бесконечное шоу, опостылевшую телевизионную жвачку, фестиваль уличного протеста на будничное преобразование своей жизни. Подробности...
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            В Алеппо открылись заводы по производству аккумуляторов и машинного масла

            18 апреля 2019, 04:58

            Текст: Антон Никитин

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            После освобождения Алеппо от боевиков в городе возобновили работу несколько промышленных предприятий, в том числе заводы по производству аккумуляторов для автомобилей и машинного масла, рассказали в руководстве сирийских компаний.

            Небольшой завод по производству аккумуляторов для автомобилей возобновил работу на окраине Алеппо, в районе Шейх Саид. На предприятии налажено полное производство – от выплавки свинцовых пластин и контактов до сборки. После освобождения города от боевиков предприятие пришлось восстанавливать из руин, передает РИА «Новости».

            Промышленный район Шейх Саид боевики захватили в первую очередь. Дорогостоящее оборудование и станки были разграблены и проданы на черном рынке. Почти полтора года понадобилось, чтобы запустить производство вновь.

            «Все материалы, которые мы используем, все это наше, сирийское. Пластиковые корпуса для аккумуляторов производит мой родной брат здесь, в Алеппо. У него свой завод. Свинец мы выплавляем из старых аккумуляторов, которые принимаем у населения. И мы сейчас ни от кого не зависим», – рассказал директор завода по производству аккумуляторов Юсиф Миду.

            В другом районе Алеппо – Шейх Наджар – открылся завод по производству машинного масла, закупающий сырье в России. «До войны мы производили 13 тыс. тонн моторного масла в год, сейчас объемы гораздо меньше, всего 4 тыс. тонн… И все же в этом году, в сравнении с прошлым, стало гораздо лучше. Мы постоянно увеличиваем объемы производства», – отметил владелец завода Яхъя Хритани.

            Напомним, в августе прошлого года в Сирии возобновила работу одна из крупнейших фабрик по производству ниток. Тогда же в стране заработала госпрограмма восстановления провинции Алеппо.

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