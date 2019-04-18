В Алеппо открылись заводы по производству аккумуляторов и машинного масла

После освобождения Алеппо от боевиков в городе возобновили работу несколько промышленных предприятий, в том числе заводы по производству аккумуляторов для автомобилей и машинного масла, рассказали в руководстве сирийских компаний.

Небольшой завод по производству аккумуляторов для автомобилей возобновил работу на окраине Алеппо, в районе Шейх Саид. На предприятии налажено полное производство – от выплавки свинцовых пластин и контактов до сборки. После освобождения города от боевиков предприятие пришлось восстанавливать из руин, передает РИА «Новости».

Промышленный район Шейх Саид боевики захватили в первую очередь. Дорогостоящее оборудование и станки были разграблены и проданы на черном рынке. Почти полтора года понадобилось, чтобы запустить производство вновь.

«Все материалы, которые мы используем, все это наше, сирийское. Пластиковые корпуса для аккумуляторов производит мой родной брат здесь, в Алеппо. У него свой завод. Свинец мы выплавляем из старых аккумуляторов, которые принимаем у населения. И мы сейчас ни от кого не зависим», – рассказал директор завода по производству аккумуляторов Юсиф Миду.

В другом районе Алеппо – Шейх Наджар – открылся завод по производству машинного масла, закупающий сырье в России. «До войны мы производили 13 тыс. тонн моторного масла в год, сейчас объемы гораздо меньше, всего 4 тыс. тонн… И все же в этом году, в сравнении с прошлым, стало гораздо лучше. Мы постоянно увеличиваем объемы производства», – отметил владелец завода Яхъя Хритани.

Напомним, в августе прошлого года в Сирии возобновила работу одна из крупнейших фабрик по производству ниток. Тогда же в стране заработала госпрограмма восстановления провинции Алеппо.

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