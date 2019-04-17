Назарбаева предложили сделать почетным председателем ЕАЭС

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может быть назначен почетным председателем Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Наделить Назарбаева статусом почетного председателя предлагается в связи с его заслугами перед ЕАЭС, так как именно ему принадлежит идея создания объединения, пишет «Коммерсант».

Ожидается, что назначение произойдет 29 мая на саммите ЕАЭС, который состоится в столице Казахстана Нур-Султане и будет посвящен пятилетию союза. Что будет входить в полномочия Назарбаева на новом посту, неизвестно, поскольку такая должность еще не учреждена. Этот вопрос будет обсуждаться правительствами стран–участниц ЕАЭС 29 и 30 апреля. Сообщается, что среди возможных полномочий почетного председателя – представление интересов ЕАЭС на международной арене.

Напомним, в середине марта стало известно об отставке Назарбаева. Исполняющим обязанности президента до выборов назначен спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После депутаты парламента Казахстана приняли поправки в конституцию республики о переименовании Астаны в честь экс-президента республики.