МИД опроверг вывоз Россией останков агента «Моссада» из Сирии

Россия не вывозила из Сирии останки агента израильского «Моссада» Эли Коэна, как сообщали об этом СМИ в Израиле, заявили в МИД России.

«Решительно опровергаем измышления ряда израильских СМИ о том, что российские представители якобы вывезли из Сирии останки агента израильской разведки «Моссад» Эли Коэна, казненного в Дамаске в 1965 году», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Ведомство отмечает, что Москве непонятны мотивы распространения такой откровенной дезинформации, также неясно, кто ее заказчик.

«Призываем израильских партнеров, в том числе журналистов, проявлять предельно аккуратный, профессиональный и честный подход при освещении столь чувствительных вопросов. Ответственность за возможные негативные последствия данной провокации лежит на ее организаторах и исполнителях», – заявили в МИД.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этих сообщениях в израильских СМИ и о личности Эли Коэна, казненного в Дамаске в 1965 году.