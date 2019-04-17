В центре Петербурга загорелся дом, где жил Маяковский

В центре Санкт-Петербурга в квартире жилого дома, где жил поэт Владимир Маяковский, произошел пожар, из-за которого эвакуировали девять человек.

«На Жуковского, 7 в коммунальной квартире горела комната на пятом этаже на площади 15 квадратных метров. Эвакуированы девять человек», – приводит РИА «Новости» слова своего собеседника из городского ГУ МЧС.

В ведомстве сообщили, что пожар потушили к 19.15. Для ликвидации огня привлекли три единицы техники и 15 человек состава. О пострадавших во время происшествия не сообщается.

Постронный в 1898-1900 годах доходный дом В.П. Брискорна расположен на улице Жуковского. В 1918 году в квартире музы поэта Лили Брик и ее супруга жил Маяковский.