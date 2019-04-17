США собрались размещать стратегические бомбардировщики за рубежом на регулярной основе

США будут производить на регулярной основе временное размещение крупных соединений стратегических бомбардировщиков за рубежом, сказал глава Командования глобального удара ВВС США генерал Тимоти Рей, комментируя переброску бомбардировщиков B-52 в Великобританию.

«Во внимание это следует принимать всему миру, потому что мы будем перебрасывать [стратегические бомбардировщики] не только в Европу. Мы будем перебрасывать [такие силы] в зону оперативной ответственности Центрального командования [ВС США], на Тихий океан, во множество районов», – передает ТАСС заявление Рея.

Генерал назвал такие действия «динамическим применением сил», необходимым для «расширенного сдерживания». По словам главнокомандующего, переброска бомбардировщиков обусловлена новым соперничеством великих держав.

«Мы должны обладать способностью наносить высокоточные удары на большую дальность на любом театре [военных действий] в целях поддержки наших союзников и продвижения стабильности. Мы 15 с лишним лет занимались борьбой с экстремистскими группировками. Однако [теперь] мы видим региональную конкуренцию, глобальную конкуренцию. Поэтому мы должны уметь очень хорошо проецировать силу в любую точку планеты вместе со своими союзниками», – сказал Рей.

Он сообщил, что размещение B-52 в Великобритании «чрезвычайно высоко оценили союзники и партнеры», поэтому такие задачи должны регулярно выполняться «ради поддержки лидеров в регионах». Также, по его словам, ведутся консультации с командующим ВВС США в Тихом океане по обеспечению постоянного присутствия стратегических бомбардировщиков на острове Гуам для оказания «максимального давления» на КНДР.

В середине марта стало известно, что США перебросили в Великобританию бомбардировщики B-52H Stratofortress, которые могут нести ядерные заряды.

В Кремле прокомментировали действия Вашингтона, сказав, что переброска бомбардировщиков вызывает дополнительную напряженность у границ России.