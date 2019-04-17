В Финляндии отказали в убежище «cвидетелям Иеговы» из России

Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища по существенной части заявлений от членов организации «Свидетели Иеговы*», которые приехали из России и чьи заявления уже рассматривались.

В предоставлении убежища отказали по причине того, что Россия «является безопасной для них страной», пишет ТАСС со ссылкой на Helsingin Sanomat.

В материале сообщается, что с 2017 по 2019 годы от представителей этой организации поступило около 250 заявок на убежище, из которых рассмотрено 90. По подавляющему большинству из них был отказ. Положительное решение приняли примерно по 10% заявок.

В 2018 году Финляндия уже отказала большинству из более чем 200 членов «Свидетелей Иеговы*», попросивших убежище в этой стране. Представитель департамента по делам о предоставлении убежища финской миграционной службы отметил, что причиной отказов являлось то, что в России «нет систематического преследования» представителей этой организации.

Напомним, 17 августа 2017 года Минюст России включил «Свидетелей Иеговы*» в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.