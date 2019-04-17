Балтийский флот провел масштабную высадку морского десанта

В Калининградской области на полигоне Хмелевка прошли учения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье, сообщает пресс-служба флота.

Как передает ТАСС, в учениях задействовали порядка 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более 10 самолетов и вертолетов морской авиации, свыше 40 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений и примерно 500 военнослужащих.

Высадка десанта проводилась с десантного корабля «Королев» и катеров типа «Дюгонь». Огневую поддержку обеспечивали корабельная ударная группа Балтфлота в составе корветов, малых противолодочных кораблей, малых ракетных кораблей и катеров, истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8.

По легенде, экипажи кораблей и авиация прорвали противодесантную оборону условного противника с моря, нанеся одновременные удары по обороняющимся силам. Отмечается, что учебная высадка десанта стала одним из главных этапов контрольной проверки сил Балтфлота комиссией Генштаба ВС России.

Ранее в апреле расчеты ПВО кораблей Балтийского флота отразили на учениях атаку авиации и беспилотников условного противника.