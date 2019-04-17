Медведев объяснил последствия повышения страхового возмещения по вкладам

В случае увеличения суммы страхового возмещения по вкладам с 1,4 млн рублей банки должны будут повысить отчисления, а это отразится и на их процентной политике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства в Госдуме.

«Нужно понимать, что если мы, например, объем компенсаций здесь увеличим, допустим, как вы сказали с 1,4 млн рублей до 10 млн – то эти деньги из воздуха же не появятся. Тогда, соответственно, нужно больше собирать этих средств, которые образуются самими участниками банковской системы и накапливаются», – передает слова Медведева РИА «Новости».

Он подчеркнул, что для участников банковской системы это дополнительная нагрузка, что отразится на процентной политике и других нормативах деятельности кредитных организаций.

Сейчас страховое возмещение по вкладам граждан в банках с отозванной лицензией составляет 1,4 млн рублей. Страховки выплачиваются из Фонда обязательного страхования вкладов, находящегося под управлением Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Фонд формируется из ежеквартальных отчислений банков, которые получают деньги от населения.

В апреле группа депутатов от «Справедливой России» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому допускается выплата страхового возмещения по вкладам в банках до 10 млн рублей. Предполагалось, что на такую сумму страхового возмещения могут рассчитывать граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Ранее Агентство по страхованию вкладов предлагало увеличить страховое покрытие для социально значимых вкладов и в случаях объединения банков.