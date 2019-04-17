Посольство обвинило британскую сторону в искажении фактов по развалу ДРСМД

Вина за разрыв договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) целиком лежит на США, а не на России, комитет по обороне палаты общин британского парламента искажает факты по этому вопросу, заявил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

«Мы внимательно изучили доклад британских парламентариев, который, на наш взгляд, искажает истинное положение дел вокруг ДРСМД и содержит однобокие оценки. Категорически отвергаем беспочвенные утверждения о несоблюдении Россией ДРСМД. Ответственность за его развал полностью лежит на США», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что ситуацию вокруг договора целенаправленно завел в тупик именно Вашингтон, который в том числе отверг предложение России об урегулировании «встречных претензий на основе взаимной транспарентности».

Дипломат добавил, что Россия желала сохранить ДРСМД и неоднократно заявляла о своем беспокойстве из-за несоблюдения договора Вашингтоном.

Он напомнил также, что СМИ ранее сообщали со ссылкой на представителя Пентагона, что США планируют в августе провести испытание крылатой ракеты средней дальности наземного базирования, в ноябре – баллистической.

«Очевидно, что в условиях длительного запрета на такие вооружения невозможно столь быстро, всего за несколько месяцев, организовать их производство и подготовиться к испытаниям. Следовательно, соответствующие работы ведутся американцами уже давно», – отметил представитель дипмиссии.

По его словам, Россия последовательно ставила вопрос о том, что под видом использования ракет-мишеней для тестирования системы противоракетной обороны американцы отрабатывают технологии баллистических ракет средней дальности наземного базирования. Также указывалось на то, что на базе ПРО США в Румынии с 2015 года размещены пусковые установки, которые могут запускать крылатые ракеты средней дальности с земли. В 2020 году такие установки появятся в Польше.

«Эти и другие общеизвестные факты британские парламентарии, к сожалению, предпочли в своем докладе проигнорировать», – отметил представитель посольства.

В среду российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что совершенно некорректно говорить о выходе России из ДРСМД, вопрос так не ставится.

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД 1 февраля 2019 года. 4 марта президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

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