Названа дата выхода фильма Лунгина о воинах-афганцах

Премьера фильма «Братство» Павла Лунгина назначена на 10 мая 2019 года, сообщила на презентации проектов компании Disney вице-президент по маркетингу студии Елена Бродская.

«У нас есть дата. Мы (фильм «Братство») выходим 10 мая», – передает ТАСС слова Бродской.

Предполагалось, что лента «Братство» выйдет на российских экранах 9 мая, однако она не получила от Минкультуры прокатное удостоверение с этой датой.

После Лунгин во время встречи с министром культуры Владимиром Мединским высказался в защиту своего фильма «Братство», против показа которого выступили ветераны Афганистана.