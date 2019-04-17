Медведев заявил о планах России по дальнейшей интеграции с Белоруссией

Белоруссия остается для России ближайшим партнером, Москва передала Минску предложения по дальнейшей интеграции, заявил глава правительства Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы по итогам ежегодного отчета правительства.

«Для нас Белоруссия остается ближайшим партнером, является участником Союзного государства. В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Белоруссии разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой. Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции», – заявил премьер, передает ТАСС.

Медведев уточнил, что официальный Минск «определяется, что для них является приемлемым, что менее приемлемым», подчеркнув, что для России Белоруссия остается очень важным рынком.

При этом, Медведев акцентировал внимание на том, что никакие решения не пересмотрены и не отменены. «Мы и дальше будем развивать наше сотрудничество, но при этом мы должны, естественно, помнить, что такое сотрудничество должно быть в конечном счете взаимовыгодно», – сказал премьер, заметив, что именно на этих принципах и выстраивается двусторонний диалог, в том числе на уровне президентов и премьеров.

Глава правительства заверил, что дискуссия по вопросу интеграции будут продолжаться. «Эти переговоры будут продолжены по всем направлениям, начиная от сотрудничества в промышленной сфере и заканчивая работой на рынках третьих стран», – заключил премьер.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сотрудничество Москвы и Минска в рамках Союзного государства и евразийской интеграции отвечает интересам народов двух стран и задаче поддержания региональной стабильности.

Между тем, перед этим Лукашенко пригрозил «поставить на ремонт» идущие через его страну нефтепроводы, заявив, что Москва «начинает выкручивать руки» Минску. Поводом для перекрытия газопроводов назвали ремонт из-за требований экологии. Также Минск заявлял о намерении повысить на 23% стоимость транзита российской нефти в ответ на запрет России на поставки яблок и груш из Белоруссии.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Москва начинает менять свое отношение к Лукашенко.

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