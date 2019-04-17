Чемпионат профмастерства среди людей с инвалидностью открылся в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие IV чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

С приветственным словом на открытии выступил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, сообщает интернет-портал телеканала «Санкт-Петербург».

«В этом конкурсе собрались люди мужественные, с длинной волей и самое главное – настойчивые», – сказал он.

Беглов сообщил, что победители чемпионата получат от 50 до 200 тыс. рублей. Соответствующий документ подписало правительство Петербурга.

Кроме того, врио губернатора наградил призеров и победителей чемпионата 2018 года, который проходил в Москве. Благодарственные письма от губернатора и подарки получили семь человек.

В рамках чемпионата запланированы соревнования по 26 компетенциям, перечень которых определен с учетом наиболее востребованных профессий среди людей с инвалидностью и возможностью их трудоустройства.

Состязания пройдут в различных сферах: IT-технологии, медицина, питание, декоративно-прикладное искусство и другие. Всего в соревнованиях принимают участие более 150 человек.

Отмечается, что во время чемпионата пройдут также конференции и ярмарки вакансий.

Ранее Беглов внес в парламент Петербурга законопроект, предусматривающий право бесплатного проезда в пригородных электричках для льготных категорий граждан.