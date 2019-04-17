Медведев заявил о нелегитимности санкций против России

Государства, вводящие санкции против России, на словах провозглашая приоритет международного права, действуют нелегитимно, исходя из презумпции абсолютной виновности Москвы, заявил глава правительства Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме о работе кабмина.

«Под надуманными и часто абсолютно абсурдными предлогами вводятся новые нелегитимные ограничения в отношении российских граждан и бизнеса. Государства, которые на словах провозглашают приоритет международного права, действуют, исходя из презумпции абсолютной виновности нашей страны», – заявил глава российского кабмина, передает ТАСС.

При этом он назвал санкции против России жестким, но хорошим стимулом работать эффективнее. «Все это, конечно, осложняет нам выполнение планов. Но, с другой стороны, такие экстремальные условия – это хороший, хотя и жесткий стимул работать эффективнее. Постепенно меняется структура экономики. Мы гораздо меньше зависим от рынков сырья и, соответственно, лучше готовы к возможным внешним шокам», – сказал Медведев.

По словам премьера, экономика России научилась двигаться вперед в неблагоприятных внешних условиях. «За прошедший год удалось не только сохранить, но и укрепить положительные тенденции в экономике. Мы научились двигаться вперед в крайне неблагоприятных внешних условиях. Я имею в виду нестабильность цен на нефть, торговые войны – они не только не заканчиваются, но и наоборот, форсируются, замедление глобальной экономики. И, конечно, санкции, которые в последний период также только усиливаются», – заявил Медведев.

Он также сообщил, что внешний долг России в 2018 году сократился более чем на 60 млрд долларов, а международные резервы выросли почти на 30 млрд долларов.

Кроме того, премьер заявил о предпосылках для выхода инфляции на целевой уровень к концу года. «Инфляция по итогам прошлого года была вблизи целевых значений. В начале этого (года) она несколько ускорилась, мы это предполагали. Но мы рассчитываем, что это кратковременный рост, он закончится, и к концу года она вернется к целевому уровню. Уверен, что для этого есть все необходимые предпосылки», – сказал премьер.

В начале апреля российский президент Владимир Путин заявил, что будущее России не зависит от санкций. Кроме того, он указал, что потери Европы от ограничительных мер оказались выше, чем потери России.