Известного в Мордовии врача заподозрили в убийстве подростка

Охотником, задержанным по подозрению в убийстве подростка в лесу, оказался известный в республике врач Игорь Горячев, он заключен под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе СК по Мордовии.

Тело подростка с огнестрельными ранениями было обнаружено в 60 метрах от автодороги около села Марьяновка в Большеберезниковском районе Мордовии в ночь на воскресенье. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщается на сайте СУ СК по Мордовии.

Отмечается, что «с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал».

Девушка «сообщила в скорую помощь, однако подъехавшие медики помочь несовершеннолетнему не смогли, он скончался от огнестрельного ранения».

Позже в пресс-службе регионального СУ СК сообщили, что задержанным по подозрению в убийстве подростка является «Игорь Горячев, известный врач, который возглавлял различные медицинские учреждения в Мордовии, был главврачом», передает РИА «Новости».

Указывается, что Горячев «рассказал, что ошибочно выстрелил в подростка, приняв его за животное».

Чтобы установить личность подозреваемого в убийстве школьника, проводилась большая работа, отрабатывалась причастность к совершению преступления местных охотников и граждан, имеющих огнестрельное оружие.

«В результате подозреваемый был установлен, но в этот момент он как раз пришел с повинной», – сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, подозреваемый заключен под стражу на два месяца.

Напомним, в 2016 году охотник под Калугой убил брата, приняв его за косулю.