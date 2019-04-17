ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков из Нидерландов

Сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов, задержав гражданина Болгарии с 90 кг запрещенного вещества.

«Федеральной службой безопасности при участии иностранных партнеров проведена многоэтапная операция по пресечению деятельности преступной группы лиц, организовавших контрабандный канал поступления психотропного вещества амфетамин из Нидерландов в Российскую Федерацию с использованием автомобильного транспорта», – сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Наркокурьер был задержан на территории Московского региона с поличным, им оказался гражданин Болгарии.

«В его автомобиле, проследовавшем по маршруту Нидерланды – ФРГ – Польша – Украина – Россия, обнаружен специально оборудованный тайник, из которого изъято не менее 90 кг амфетамина в жидком виде», – добавили в ЦОС.

Там также уточнили, что установлены и задержаны получатели «груза» – граждане России и Белоруссии.

Ранее были задержаны участники преступной группировки, занимавшейся крупными поставками наркотиков в Россию из стран Евросоюза.