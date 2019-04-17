Экс-ведущий «антимайдана» указал на «страшный итог» победы Зеленского

На Украине надеются, что с приходом Владимира Зеленского к власти закончится конфликт в Донбассе, однако существует вероятность, что этого не произойдет, и это «самое страшное», заявил экс-ведущий киевского «антимайдана», лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире телеканала «Россия 1».

Кот заявил в эфире передачи «Кто против?», что многие украинцы надеются на прекращение конфликта в Донбассе после прихода Зеленского, передает РИА «Новости».

«Я ему не завидую, если он этого не сделает, – это самое страшное. Поэтому хочу обратиться к жителям Юго-Востока Украины: ребята, не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Да, сейчас дали кредит доверия, но пускай он его заслужит потом своей работой», – отметил общественник.

Он также выразил сомнение насчет шанса улучшения российско-украинских отношений в случае избрания Зеленского президентом.

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Кот считает, что Киеву еще «нужно заслужить возобновление отношений» после того, что происходило в последние годы.

«Потому что устроили реальный геноцид русского населения на Украине, и после этого: «Ой, вы знаете, давайте будем дружить, теперь у нас новый президент» – не получится так, ребята!», – заключил он.

Напомним, перед вторым туром выборов президента на Украине, согласно опросам, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 72,2%, за Петра Порошенко – 25,4%.

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