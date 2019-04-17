Госстат КНР обвинил США в снижении объемов внешней торговли Китая

Снижение объемов внешней торговли Китая по итогам 1-го квартала, прежде всего, следует считать результатом резкого усиления протекционизма в Соединенных Штатах, заявил официальный представитель Государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн.

По данным Главного таможенного управления КНР, объем внешней торговли Китая в первом квартале 2019 года уменьшился в годовом исчислении на 1,5%, до 1,02 трлн долларов. Китайский экспорт за отчетный период вырос на 1,4% составив 551,76 млрд долларов, импорт сократился на 4,8%, до 475 млрд долларов, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о влиянии разногласий с США на экономику Китая, официальный представитель Госстат КНР отметил, что со второй половины 2016 года «возникли признаки восстановления динамики роста мировой экономики». «Однако с 2018 года эта положительная тенденция замедлилась, как в плане темпов роста глобального ВВП, так и международного товарооборота», – констатировал Шэнъюн.

«Думаю, одна из важных причин – усиление протекционистских тенденций во внешней торговле [США], которые сыграли негативную роль и нанесли урон мировой экономике», – подчеркнул китайский чиновник.

Напомним, рост ВВП Китая в первом квартале 2019 года продолжил замедляться. В третьем квартале 2018 года темпы роста ВВП Китая замедлились до 27-летнего минимума.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в Китае надулся гигантский долговой пузырь.

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