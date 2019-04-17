Ким Чен Ын объявил внезапную проверку войск ПВО

Председатель Госсовета КНДР и верховный главнокомандующий вооруженными силами народной республики Ким Чен Ын объявил внезапную проверку войск противовоздушной обороны, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын «внезапно прибыл в полк истребителей для проверки положения летной подготовки», приказав, «чтобы взлетели дежурные истребители и выполнили трудные и сложные воздушные боевые операции», передает ТАСС.

При этом верховный главнокомандующий КНДР подчеркнул, что «в области ВВС и противовоздушных войск бои проводятся без предупреждения, поэтому очень важно в любое время внезапно оценить и проверить постоянную боеготовность войсковой части».

Напомним, в прошлую пятницу Ким Чен Ына переизбрали главой Госсовета КНДР. Днем ранее Ким Чен Ын в ходе пленарной сессии Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) призвал «нанести сокрушительный удар по враждебным силам», применяющим санкции для удушения республики.