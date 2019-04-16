Египет заявил о полной поддержке «выбора братского народа» Судана

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора заверил главу переходного Военного совета Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана в том, что Каир готов оказать всестороннюю поддержку народу соседней страны.

По словам официального представителя египетского лидера Бассама Рады, «ас-Сиси во время беседы заявил о полной поддержке Египтом безопасности и стабильности Судана, а также воли и выбора братского народа на пути построения будущего страны и сохранения ее государственных институтов», передает ТАСС.

Президент Египта также подтвердил готовность Каира предоставить всеобъемлющую помощь «братьям в Судане» и подчеркнул стремление поддержать соседнюю страну в преодолении нынешнего этапа, сообщила канцелярия главы египетского государства.

По словам спикера, ас-Сиси подчеркнул важность консолидации региональных и международных усилий для поддержки Судана.

Напомним, 11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир ушел в отставку.

13 апреля во главе Судана встал экс-начальник штаба сухопутных войск и действующий главный инспектор вооруженных сил этой страны Абдель Фаттах аль-Бурхан, который был приведен к присяге перед армией в качестве нового главы Военного совета.

Россия и Саудовская Аравия уже признали новые власти Судана.

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