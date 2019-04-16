Адвокаты Грудинина сбежали от журналистов после суда по делу о разводе

Вечером 16 апреля состоялось заседание Видновского суда по делу о разделе имущества Ирины Грудининой и Павла Грудинина, слушание прошло в закрытом режиме, а адвокаты экс-кандидата в президенты после заседания буквально сбежали от вопросов СМИ.

После слушаний трое женщин адвокатов Грудинина сразу направились к выходу, не ответив ни на один вопрос журналистов. Журналисты телеканалов бежали за ними два квартала, но так и не добились ответов, сообщает портал FLB.

Адвокаты Ирины Грудининой сообщили, что их сторона уточнила исковые требования. Теперь бывшая жена Павла Грудинина претендует на две трети совместно нажитого супругами имущества, а не на половину. Ирина Грудинина просит суд учесть, что у нее первая группа инвалидности.

Следующее заседание состоится 23 апреля.

«Лайф» также отмечает, что адвокат Грудинина набросилась на журналистку после вопроса об угрозах ее клиента бывшей жене.

«Девушка, вас послать? Вам на каком языке сказать? На русском не понимаете?» – сказала юрист, грубо оттолкнув руку корреспондента с микрофоном.

За журналистку вступились ее коллеги из других СМИ, поинтересовавшись, почему адвокат ведет себя агрессивно.

Грудинины официально развелись в июле прошлого года после 37 лет брака.

Ранее Ирина Грудинина обратилась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем. Она опасается из-за несогласия бывшего мужа с ее требованиями о разделе имущества. В МВД пообещали, что обеспечат ее безопасность.

Также отметим, что Грудинин не указал в декларации о доходах сведения о владении офшором Bontro LTD в Белизе, о которых выяснилось в ходе бракоразводного процесса бизнесмена с его супругой Ириной Грудининой.