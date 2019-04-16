Глава экологического оператора рассказал о работе с отходами в России

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о проблемах отрасли и заявил, что организация не собирается ограничивать свою работу реформой.

Он отметил, что в отрасли есть характерные проблемы. «Рынок создается с нуля. А те проблемы, которые были при старой системе, – это наследие, с которым сейчас приходится разбираться. Тогда отрасль страдала из-за отсутствия прозрачности в регулировании, стабильности экономических параметров, в том числе при формировании тарифов. Это приводило к созданию достаточно большого круга спекулятивных или временных компаний, которые не могли качественно оказывать услуги потребителям», – передает его слова ТАСС.

Буцаев добавил, что добиться стабильности основных экономических параметров рынка на среднесрочную перспективу удастся, когда отрасль будет приведена к понятным и прозрачным правилам игры.

«Я имею в виду в основном тарифы сейчас. Когда мы сможем избавиться от спекулятивных игроков, приведем отрасль к партнерам с долгосрочными стратегиями, мы решим задачи, поставленные перед страной», – сказал он.

По его словам, субъекты федерации всегда готовы понизить тариф, однако важно, чтобы региональные операторы были готовы за эти деньги выполнять возложенные на них обязательства.

«Мы относимся крайне аккуратно к формированию и пересмотру тарифов. Сейчас в них и так есть пробелы, которые не позволяют региональным операторам выполнять необходимые действия, например, покупать новые контейнеры. Иногда плечо доставки мусора рассчитано некорректно. В большинстве регионов в тарифе не предусмотрены инвестиции в развитие, что для нас означает отсутствие планов строительства новых инфраструктурных объектов», – сказал Буцаев.

Он отметил, что РЭО сможет дать рекомендации компаниям и местным властям, как это можно исправить.

«Мы проанализируем нормы накопления мусора и территориальные схемы обращения с отходами в регионах на такие «пробелы», завершим эту работу в III квартале 2019 года. Мы также проверим тарифы: насколько полно они отражают расходы операторов и нет ли злоупотреблений с их стороны. Только после комплексного анализа мы сможем сказать, нужно ли пересматривать стоимость вывоза мусора», – пояснил Буцаев.

Привлекательность мусорной отрасли в России для инвесторов сейчас он оценил как на крайне низком уровне и объяснил это «необходимостью существенных объемов проектного финансирования и отсутствием залоговой базы».

Он отметил, что отбираются первые 20 инвестиционных проектов в области обращения с отходами. Еще 80 проектов РЭО рассчитывает определить до конца 2019 года для реализации.

«В бюджет национального проекта «Экология» заложены средства на реализацию федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (почти 107,9 млрд рублей до 2024 года из федерального бюджета). На эти деньги в том числе планируется реализовывать мероприятия Российского экологического оператора, но они будут осуществляться в рамках проектной деятельности правительства РФ. То есть мы должны предложить план мероприятий, защитить его на президиуме Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, и после этого он должен быть обеспечен финансированием. Поэтому все будет зависеть от плана мероприятий и от того объема инвестиционных проектов, которые мы вместе с регионами и инвесторами сможем предложить к реализации», – сказал он.

Буцаев пообещал, что Российский экологический оператор будет помогать регионам в осуществлении реформы.

«У нас будет сформирован департамент, который будет заниматься методологической и технологической помощью и будет консультировать. Мы будем выезжать на место, смотреть, что происходит не так, и предлагать помощь региональным операторам и органам власти», – сказал он.

По его словам, на уровне федеральных округов появятся представители РЭО, которые будут сопровождать инвестиционные проекты на своей территории.

«Российский экологический оператор создал единую для всей страны Линию реагирования – 8 800 600-90-08. Сейчас она работает в тестовом режиме. Горячая линия – это часть большой IT-системы мониторинга ситуации и сбора жалоб от населения по поводу обращению с твердыми коммунальными отходами. Система называется «РЭО Радар», – добавил он.

По его словам, сайт «РЭО Радар» заработает в начале июня, а приложение – через месяц после сайта.

Буцаев рассказал также о новых технологиях, которые РЭО планирует привлечь в отрасль обращения с отходами в России.

«Мы изучаем опыт использования пиролиза (термическая обработка отходов при температуре 400-800 градусов и недостатке кислорода) для обезвреживания отходов, а также производства из мусора вторичного твердого топлива (RDF) и компоста. Естественно, все технологические новинки нам крайне интересны, если они могут повысить привлекательность переработки отходов», – заявил он.

Он выразил уверенность, что получится привлечь 182 млрд рублей инвестиций в рынок до 2024 года, как это прописано в национальном проекте «Экология».

«Для этого нам необходимо скорректировать существующие и принять новые законодательные акты. Мы должны ввести единообразие территориальных схем и предусмотреть сотрудничество между субъектами. После запуска государственной информационной системы мы сможем определить реальный баланс мусора в России на разных этапах его обработки, начиная с мест образования и заканчивая переработкой. Это даст нам возможность грамотно формировать инвестиционные программы, понимать, где требуется новая инфраструктура, а где она избыточна. В дальнейшем эта информация позволит нам увеличить число инструментов для привлечения инвесторов в отрасль», – сказал он.

Буцаев добавил, что РЭО будет работать над программными мероприятиями по сдерживанию роста образования отходов. По его словам, к 2024 году будет создана необходимая инфраструктура для достижения целевых показателей.

За границей национального проекта Россию ждет поступательное развитие отрасли.

«Мы сможем ставить более амбициозные задачи. Сейчас у нас есть задача по снижению захоронения отходов, в дальнейшем мы можем прийти к возможному отказу от захоронения мусора как такового и ликвидации полигонов в их традиционном понимании (в виде свалок), если для этого у нас будут внедрены все необходимые технологии», – сказал глава РЭО.

По его словам, часть стран имеет возможность отказаться от захоронения полностью, но не делает этого из-за экономических предпосылок, Россия точно также может создать достаточно прибыльную отрасль переработки отходов в сырье, наладить его экспорт и получать налоги.

«Надеюсь, когда-то необходимость в Российском экологическом операторе отпадет. Но говорить о том, что это должно произойти к 2024 году, я бы не стал. Мне кажется, что задача по формированию комплексной системы обращения с отходами явно простирается за эту календарную дату», – подытожил Буцаев.