Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей

Глава города Серова Свердловской области Василий Сизиков пояснил, как его несовершеннолетний сын сумел заработать 409,3 тыс. рублей за прошлый год.

Мэр сообщил, что эта сумма является алиментами на ребенка, которые он платит бывшей супруге, пишет Ura.ru.

Сизиков также отметил, что его сын проживает вместе с матерью.

Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей. При этом на сайте администрации было указано, что доход самого главы города составил 2,6 млн рублей.