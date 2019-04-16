Появились новые подробности гибели российских военных в Сирии

Во вторник появилась информация о гибели бригадного генерала сирийской армии Мунсира аль-Асаса в провинции Дейр-эз-Зор; предполагается, что он погиб в обстрелянном террористами УАЗе с российскими военными, сообщается в соцсетях.

Он погиб 22 февраля в пустынной местности провинции Дейр-эз-Зор. Предполагается, что он ехал в одном автомобиле с российскими военными, которые попали в засаду боевиков запрещенного в России «Исламского государства*», сообщает Telegram-канал WarJournal.

Ранее в Сети появились фотографии обстрелянного УАЗа российских военных.

Напомним, в конце марта Минобороны сообщало, что после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор трое российских военнослужащих попали в засаду боевиков. Завязался бой, в ходе которого военные погибли.

СМИ сообщили, что это произошло 22 февраля. В засаду попал УАЗ. Тогда говорилось, что вместе с российскими офицерами погиб сирийский полковник и их переводчик.