Появилось видео боя 150-килограммового Дацика с 75-килограммовым блогером Тарасовым

В Сеть выложили видео поединка националиста Вячеслава Дацика, известного как Рыжий Тарзан, с блогером Артемом Тарасовым.

Запись размещена на YouToube-канале True Gym.

Дацик, который весит 150 килограммов и вдвое тяжелее своего соперника, на протяжении всего боя использовал свое преимущество в весе, пытаясь задавить Тарасова. Блогер почти весь поединок провел под соперником, и к концу спарринга почти не мог подняться из-за боли в ребрах. Победа в итоге досталась Тарасову, поскольку Дацик несколько раз нарушил правила и был дисквалифицирован. После боя националист пытался оспорить результат и несколько раз грубо выразился в адрес судей.

Напомним, поединок Дацика и Тарасова состоялся в понедельник в Москве в спортивном клубе Evolve Gym. Блогер вызвал Дацика на бой вскоре после освобождения последнего из колонии. Ранее Тарасов также участвовал в боях по смешанным единоборствам и одержал в них пять побед.

Дацик участвовал в боях по смешанным единоборствам с 1999 года. Однако в 2010 году впервые был арестован – за участие в нескольких ограблениях салонов сотовой связи. Тогда его признали невменяемым и отправили в больницу, но оттуда он сбежал.

В 2012 году он был осужден на пять лет за ограбление, вышел из колонии в 2016 году. После этого Рыжий Тарзан отправился в бордель на 11-й линии Васильевского острова и заставилсотрудниц и посетителей заведения пройти обнаженными до ближайшего отдела полиции. В марте 2018 года его осудили за погром в борделе и отправили в колонию строгого режима.