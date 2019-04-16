Саакашвили дал совет Зеленскому

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал совет кандидату в президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно его первых шагов на посту главы государства.

Саакашвили выразил уверенность, что время президента Петра Порошенко прошло, а следующим главой государства станет Зеленский. «Никакие фальсификации и админресурс не помогут Порошенко победить. Разве что он не пойдет на самые радикальные меры», – передает слова Саакашвили ТАСС.

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Он добавил, что победителя ждет очень много проблем: война, коррупция, бедность, а самым главным является «ожесточенное сопротивление старой системы».

«Вся она объединится против вас... Но главным вашим противником останется Петр Порошенко и его клан. Поэтому первая задача – реальная борьба с коррупцией в лице системы Порошенко», – сказал Саакашвили.

По его словам, важно назначить генпрокурором человека, который «не дрогнет перед угрозами Порошенко и его банды». Нужно открыть уголовные дела против коррупционеров и довести их до конца.

«Если коррупционеры ответят по всей строгости закона, начиная с Порошенко и его окружения, то будет значительно легче дальше двигаться по пути реформ», – сказал экс-губернатор.

Он подчеркнул, что нельзя оставлять в политике Порошенко и его «семью».

«Помните об этом и постарайтесь избежать фатальных ошибок, которые совершили ваши предшественники», – подытожил Саакашвили.

Ранее Саакашвили призвал украинцев голосовать за Зеленского. Он сделал это заявление сразу после того, как шоумен заявил о «пользе» грузинского политика.

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