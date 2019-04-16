Признание песни Летова экстремистской оказалось фейком

Новость о том, что песню Егора Летова внесли в список экстремистских материалов, оказалась фейковой.

Накануне на сайте ИА «Панорама», которое известно размещением придуманных новостей, появилась информация о том, что якобы Омский суд признал песню Летова «Лед под ногами майора» экстремистской, поскольку в ней было найдено «проявление неуважения к власти».

Отмечается также, что дело было рассмотрено в закрытом режиме, поскольку автор в суд не явился (музыкант умер 11 лет назад). Новость быстро распространилась по соцсетям, передает РИА Новости.

Представители прокуратуры Омской области рассказали, что рассмотрение материала на признаки экстремизма возможно только после обращения в суд Роскомнадзора или правоохранительных органов.

В прокуратуре Куйбышевского районного суда Омска, где должны быть рассмотрены такие материалы, также опровергли информацию о подобном решении.

Сатирическое издание ИА «Панорама» неоднократно выпускало фейковые новости. Летом 2018 год издание сообщило, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков пытался совершить самоубийство.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что создателей «фейк-ньюс» наконец-то предъявили миру.