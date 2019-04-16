Кодекс этики для наблюдателей за выборами предложили ввести в России

В преддверии старта избирательных кампаний в регионах эксперты и организаторы процесса наблюдения предложили ввести кодекс этики для наблюдателей за выборами.

В частности, член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что ложная информация о нарушениях мешает выявлению реальных преступлений в избирательном процессе. Он назвал пять классификаций информации о нарушениях.

«Мы сделали классификацию информации, с которой наблюдатели сталкивается при оценке избирательного процесса. Первый вид – это нарушения, связанные с подготовкой и проведением выборов и референдумов и установлением их результатов. Подобные действия являются преступлением и в уголовном кодексе за это предусмотрено наказание по статьям 141 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) и 142.1 (фальсификация итогов голосования)», – сказал Григорьев, передает РАПСИ.

По словам общественника, также к наблюдателям часто поступает ложная информация, которая содержит материалы о якобы имевших место нарушениях избирательного законодательства и которые в результате проверок не подтверждаются.

Трудности у наблюдателей возникают также при оценке избирательного процесса и связаны они с объективными проблемами в организации выборов. «Это обстоятельства, которые не являются нарушениями с прямым умыслом и наличием цели повлиять на решения избирательной комиссии, комиссии референдума, но которые показывают, что действительно есть какие-то проблемы в организации избирательного процесса», – пояснил директор Фонда исследования проблем демократии.

Кроме того, в качестве трудностей, с которыми сталкиваются наблюдатели, Григорьев назвал дискредитацию и события, сопутствовавшие процессу выборов. «Мы также сталкиваемся с информацией-дискредитацией, то есть которая является ошибочной или намеренной интерпретацией правомерной деятельности организаторов выборов, как нарушения. В частности, во время выборов президента члены ЦИК проводили обходы по квартирам и рассказывали, как проще проголосовать. После этого в сети стали появляться сообщения, что это нарушения, хотя такую инициативу наоборот нужно приветствовать, потому что она помогает избирателям реализовать свои права. А некоторые граждане жаловались даже на события, сопутствовавшие процессу выборов, то есть действия, с юридической точки зрения, не являющиеся нарушениями избирательного законодательства, но которые проходят во время избирательной кампании или в день голосования», – добавил общественник.

По словам экспертов, чтобы избежать массового наплыва ложных сообщений о нарушениях общественные организации, которые занимаются наблюдением на выборах, должны руководствоваться этическими нормами. Предложенный экспертами кодекс этики общественного наблюдателя декларирует, что наблюдение осуществляется на основе Конституции и законодательства России о выборах и референдуме, а его участники не допускают нарушения указанного законодательства. Также кодекс гласит, что общественное наблюдение носит политически нейтральный, беспристрастный и беспартийный характер, то есть наблюдатели воздерживаются от любой симпатии к какой-либо политической силе. Кроме того, наблюдатели должны руководствоваться только достоверной проверенной информацией.

Авторы кодекса этики наблюдателей рассчитывают, что его подпишут все общественные организации, которые занимаются наблюдением за выборами, передает ФедералПресс.