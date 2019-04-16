Суд Швеции потребовал выдать сбежавшего с детьми россиянина

Суд Швеции постановил выдать из Польши россиянина Дениса Лисова, который вывез своих детей из приемной семьи в Польшу, сообщил польский адвокат Лисова Бартош Левандовский.

«Вчера было издано постановление о выдаче господина Лисова на территорию Королевства Швеции. Мы в контакте с защитником господина Лисова в Швеции. Насколько я знаю, он подал апелляцию на это постановление», – цитирует адвоката РИА Новости.

Однако до сих пор неизвестно, есть у шведской стороны орден ареста. По словам адвоката, если появится европейский ордер ареста, Польша будет обязана задержать россиянина.

«В то же время все будет зависеть от прокурора – примет он решение арестовать Лисова или нет. Мы будем добиваться того, чтобы ареста не произошло», – добавил он.

В случае ареста россиянина, его дети будут временно отправлены в приемную семью на территории Польши.

Накануне Польша отправила обратно в Швецию документы о выдаче российских детей для дополнительных объяснений.

Напомним, власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции. Россиянин был задержан пограничной службой Польши при попытке вывезти своих детей в Россию. Он забрал из Швеции трех дочерей из приемной семьи мусульман. В Польшу он добрался на пароме и попросил статус беженца.

Его дочерей отдали в приемную семью выходцев из Ливана, так как мать тяжело заболела, а отец якобы не мог справиться с уходом.