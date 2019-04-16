Поддержанный Минкавказом ингушский завод вдвое увеличит объемы производства

Глава Ингушетии Юнус-Беку Евкурову ознакомился с деятельностью завода по производству алюминиевого профиля ООО «РИАК», который до конца года планирует вдвое увеличить объемы промпроизводства.

Евкуров ознакомился с деятельностью завода, который является примером успешного запуска и создания единственного на территории Северного Кавказа технологичного производства алюминиевого профиля по не менее 500 номенклатурным позициям.

«С 2019 года проект выйдет на плановую мощность 6600 тонн продукции в год, тем самым увеличив объемы производства в два раза», – сообщил руководитель предприятия Магомет Тумгоев, слова которого приводятся на сайте администрации Ингушетии.

Осмотрев завод, Евкуров заявил, что «таких проектов в области промышленного производства в республике должно быть еще больше» и для этого имеются все условия, в том числе выгодное расположение региона. «Ингушетия в этом направлении активно работает. Реализация данного инвестиционного проекта уже оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие региона», – заявил Евкуров.

Он добавил, что «уже создано более 80 рабочих мест, в том числе 21 высокопроизводительное, появились реальные возможности для развития конкурентной перерабатывающей отрасли, а за счет налоговых отчислений идет пополнение бюджетов различных уровней».

Завод был открыт в апреле 2018 года при поддержке министерства по делам Северного Кавказа в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 годы» государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».