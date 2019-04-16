Путин потребовал разобраться с ценами на работу по строительству Восточного

Строительство космодрома Восточный должно завершиться в ближайшее время, но нужно скорее разобраться с ценообразованием работ и их контрактацией, заявил президент Владимир Путин.

Путин назвал одной из ключевых задач «развитие наземной инфраструктуры, включая более активное использование космодрома Плесецк и завершение второй очереди космодрома Восточный», передает ТАСС.

«Здесь правительству нужно обратить внимание на расценки», – сказал он.

Путин уточнил, что ему ранее неоднократно докладывали, что за завершение работ из-за ценообразования не берется ни одна компания, передает РИА «Новости».

«Ну, надо как-то реалистично к этому подходить, обоснованно, не задирать там, не завышать, разумеется, ничего, а реалистично подойти нужно», – заявил Путин.

В марте сообщалось, что Роскосмос получил необходимое финансирование для начала строительства второй очереди космодрома Восточный. Ожидалось, что работы начнутся в апреле-мае.

Перед этим контракт на строительство второй очереди с подрядчиком ПСО «Казань» был расторгнут, так как ему грозит банкротство.