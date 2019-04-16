У берегов Новой Зеландии произошли два сильных землетрясения за сутки

Два землетрясения магнитудой 5,8 и 5,7 зафиксированы во вторник в Тихом океане у архипелага Кермадек в Новой Зеландии, сообщает геологическая служба США.

По информации американского ведомства, эпицентр первого землетрясения находился в 793 км к северо-востоку от города Фангареи (население около 50 тыс. человек) на острове Северный. Очаг стихии залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.

Следом произошло еще одно землетрясение, на этот раз магнитудой 5,7. Эпицентр находился в 1000 км к северо-востоку от Фангареи, очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о возникновении цунами не поступало.

Ранее землетрясение произошло в Пекине.