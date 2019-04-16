Анджелина Джоли сменила фамилию

Голливудская актриса Анджелина Джоли после официального развода с Брэдом Питтом сменила свою фамилию в документах.

Актриса сменила фамилию в документах с Джоли-Питт на Джоли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Blast.

Уточняется, что дети пары останутся с прежней фамилией Джоли-Питт.

Напомним, о разводе Питта и Джоли стало известно осенью 2016 года. После этого полиция начала проверку в отношении Питта из-за сообщений о жестоком обращении с детьми. Позже было объявлено, что никаких свидетельств подобного поведения не обнаружено.

В апреле 2019 года пара официально оформила развод, но им еще предстоит решить вопросы опеки и раздела имущества.

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