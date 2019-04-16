Французская прокуратура сделала первые выводы о пожаре в Нотр-Даме

Ничего не говорит о том, что пожар в соборе Парижской Богоматери был преднамеренным, заявил прокурор Франции Реми Эйтс.

Эйтс заявил, что «ничто не свидетельствует о предумышленном акте», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Он добавил, что «все методы используются для того, чтобы выявить причину этого ужасного пожара» и «будут мобилизованы около 50 следователей».

Отмечается, что прокурор приехал к собору, чтобы лично руководить следственными действиями.

Ранее власти Франции оценили состояние Нотр-Дам-де-Пари после пожара.

Здание избежало полного разрушения, а хранившиеся там реликвии спасли и перевезли в мэрию Парижа; их планируют отправить в Лувр.

Во вторник появились видео из сгоревшего собора.