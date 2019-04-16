Шарий прокомментировал решение украинского суда отменить его розыск

Журналист Анатолий Шарий подтвердил решение украинского суда отменить его розыск и заочный арест по одному из уголовных дел, объяснив это постоянной работой своих адвокатов.

«На самом деле эта новость имеет под собой основание. Украинский суд снял меня с розыска по одному из дел, а их всего два было возбуждено в 2011 году. … И дело на самом деле направлено на дополнительное расследование, потому что все разумные сроки для расследования этого дела уже прошли», – заявил Шарий на своем канал в YouTube.

Журналист отметил, что восемь лет его разыскивали по делу, в котором были сфальсифицированы видеозаписи, а свидетелям «якобы преступления» перед очной ставкой показали Шария на фотографиях.

Причиной решения суда журналист назвал рутину, «которая продолжалась на протяжении восьми лет». «В течение восьми лет я не смирился ни разу с тем, что в отношении меня возбуждены заведомо неправдивые сфальсифицированные уголовные дела. Мы направляли постоянно какие-то ходатайства, требовали продолжить рассмотрение этого дела. Сейчас судья поступила просто по закону – так, как и должно быть», – добавил Шарий.

Журналист добавил, что его адвокаты продолжат добиваться закрытия уголовных дел в его отношении.

Ранее суд Киева отменил розыск и заочный арест журналиста Анатолия Шария. Дело было открыто в мае 2011 года после якобы стрельбы с участием Шария в ходе конфликта с посетителем в ресторане MacDonalds в Киеве. Шарию были предъявлены обвинения в грубом нарушении общественного порядка с применением огнестрельного оружия. Уголовное дело поступило в суд 13 июля 2011 года, но в феврале 2012 года было остановлено в связи с объявлением Шария в розыск.