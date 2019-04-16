Моряки с задержанного в Южной Корее судна вернулись в Россию

Трое моряков с задержанного в южнокорейском Пусане российского судна «Палладий» вернулись в Россию, им также выплатили задержанную зарплату за счет средств страховой компании.

«Наличие на борту двух страховых свидетельств финансовой гарантии судовладельца в соответствии с требованиями Сводной конвенции 2006 года позволили трем морякам – повару, боцману и донкерману – приобрести билеты из Пусана до Владивостока и получить задержанную заработную плату за последние четыре месяца за счет страховой компании», – сообщил председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов РИА «Новости».

Он также передал слова донкермана Вячеслава Невского, который рассказал, что после того как стало понятно, что «Палладий» не выпустят из Пусана из-за судебных разбирательств, моряки решили отправиться в консульство России в Пусане и оформить заявление в страховую компанию.

«Генеральное консульство в Пусане передало заявления моряков в Москву руководителю отдела морского страхования головного офиса «Росгосстраха». Компания приобрела морякам билеты на самолет, и после прибытия моряков на родину, выполнив все необходимые формальности, выплатила морякам заработную плату за последние четыре месяца», – добавил Суханов.

Напомним, в январе 2017 года вступили в силу поправки к Сводной конвенции 2006 года, обязывающие судовладельцев иметь на каждом судне два страховых свидетельства, предусматривающие финансовую гарантию перед моряками.

Суханов также уточнил, что на родину вернулись все неосужденные моряки судна.

Напомним, «Палладий» был задержан властями Южной Кореи из-за долгов по зарплате морякам. Сообщалось, что моряки не могли вернуться в Россию. Позже судно попыталось покинуть порт без документов, в итоге его задержали. При задержании команда оказала сопротивление южнокорейским властям.

В результате судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов были задержаны и помещены под стражу, в марте их приговорили к тюремным срокам.