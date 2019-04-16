«Варяг» провел стрельбы в Японском море

Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» провел артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого около Владивостока.

Сообщается, что корабль стрелял из 130-миллиметровой установки АК-130 по буксируемому морскому щиту.

«Чуть позже в районе берегового полигона ТОФ крейсер применил артиллерию для подавления видимых и скрытых ландшафтом местности мишеней, имитирующих огневые точки и боевую технику условного противника на побережье», – сказал представитель пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский РИА «Новости».

Он отметил, что экипаж «Варяга» уничтожил огнем 30-миллиметровых шестиствольных автоматических артиллерийских установок макет морской плавающей мины.

В ходе учений моряки смогли отработать организацию противовоздушной обороны, также они боролись за живучесть судна. В мероприятии приняли участие и дальние противолодочные самолеты Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что корабли ТОФ вышли на учения в Южно-Китайском море.