Запрещенный в СССР клип Пугачевой за сутки набрал свыше 1 млн просмотров

Опубликованный на YouTube видеоклип на песню Аллы Пугачевой «Айсберг» (1984) за сутки набрал свыше 1 млн просмотров.

На данный момент клип набрал 1 млн 84 тыс. 200 просмотров.

Гостелерадиофонд России по случаю 70-летнего юбилея Пугачевой опубликовал видеоклип, который был запрещен в Советском Союзе за недопустимую вольность.

Отметим, что «Российская газета» относит информацию о запрете клипа к «городским легендам».