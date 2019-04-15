Хиллари Клинтон заподозрили в «очень необычных методах борьбы» с Трампом

В ходе предвыборной кампании 2016 года и после нее как минимум 10 представителей Хиллари Клинтон пытались навязать ФБР обвинения о «сговоре» Дональда Трампа с Москвой, чтобы расправиться с конкурентом, пишет The Washington Times.

По данным издания, об этом свидетельствует недавно обнародованная серия стенограмм с закрытого слушания в конгрессе США. Отмечается, что это была беспрецедентная попытка штаба Клинтон и Демократической партии «вывести из строя» кандидата от другой партии, а затем и президента, передает RT с помощью службы внутренней разведки.

В итоге обвинения, которые профинансировала Демпартия, оказались «пустым сотрясанием воздуха», отмечает издание. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который 22 месяца занимался расследованием, в своем докладе сообщил, что не может подтвердить «сговор» Трампа с Москвой, пишет The Washington Times.

Генпрокурор США Уильям Барр в свою очередь заверил конгресс, что лично изучает вопрос о начале расследования ФБР в отношении Трампа. По его словам, при администрации Барака Обамы власти шпионили за республиканской предвыборной кампанией, и пообещал, что разберется в оправданности этой слежки.

Бывший главный юрист ФБР Джеймс Бейкер заявил, что представители Клинтон пытались «сбыть свою конспирологическую теорию» о Трампе на различных уровнях Минюста США. Он признался, что скептически отнесся к этой информации. Также он рассказал, что встречался с Майком Сассманном, юристом фирмы, которая представляла штаб Клинтон и национальный комитет Демократической партии. Он также пытался протолкнуть «скандальную теорию» о якобы прямой связи Trump Organization с Москвой через серверы «Альфа-Банка».

Стало известно также о встрече в декабре 2016 года помощника заместителя генпрокурора США Брюса Ора с Гленном Симпсоном, основателем детективной фирмы Fusion GPS. Эта компания чуть ранее наняла Кристофера Стила, который позже стал автором профинансированного демократами «антитрамповского досье». Стил через Ора также предоставлял недоказанные теории ФБР.

Бейкер привел еще несколько примеров встреч представителей штаба Клинтон с высокопоставленными сотрудниками ФБР по этому поводу и пришел к выводу, что в 2016-м и 2017 году сторонники кандидата от демократов практиковали «очень необычные методы» политической борьбы.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал расследование Мюллера о «сговоре Трампа с Москвой» крылатой фразой «гора родила мышь».

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией. Представители Демократической партии США в Конгрессе остались не удовлетворены основными выводами расследования и затребовали полный текст доклада.