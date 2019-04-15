Бабченко ответил на призыв Белковского к Пригожину убить его

Российский журналист Аркадий Бабченко, который живет на Украине, ответил на призыв политтехнолога Станислава Белковского к бизнесмену Евгению Пригожину убить его, пожаловавшись «Миротворцу».

Журналист в своем Facebook опубликовал комментарий Белковского на «Эхе Москвы», который заявил, что Пригожин должен сделать «важную, правильную, полезную политическую акцию – и все-таки убить Аркадия Бабченко к черту».

«Он еще умудрился написать на меня донос, чтобы Печерский суд запретил мне въезд на Украину. Поэтому, господин Пригожин, сконцентрируйтесь на каком-нибудь хорошем деле таком, за которое вас будут благодарить потомки», – заявил Белковский.

Он также назвал Бабченко «агентом ФСБ».

Журналист в ответ заявил, что именно Белковский «сделал Путину доклад про Ходорковского», после чего олигарха посадили на 10 лет. Также Бабченко отметил, что согласен на то, чтобы Белковскому разрешили въезд на Украину, так как ему все равно, куда политтехнолог ездит.

«Мне-то, повторюсь, фиолетово – но вам-то точно здесь нужен человек, который из Москвы призывает Пригожина травить в Украине журналистов «Новичком»?» – заявил журналист, добавив, что такой же вопрос у него есть к журналистам «Эха Москвы» Наталье Влащенко и Алесе Бацман, которые пригласили Белковского в эфир.

Бабченко обратился также к Роскомнадзору, к Следственному комитету и «Миротворцу».

Журналист Божена Рынска также раскритиковала Белковского в своем Facebook.

«Белковский совсем ополоумел? Это совсем не смешно, шутить призывом к убийству это совсем пакость. Впрочем, стравливать людей Белковский обожал всегда. Стравливать, науськивать», – заявила она.