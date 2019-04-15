В Волгоградской области подвели итоги полуфинала конкурса «Управляй»

В Волгограде состоялся полуфинал всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!», одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей»; победителями стали пятеро учащихся Волгоградского института управления РАНХИГС и Волгоградского государственного технического университета.

Полуфинал кубка состоялся на площадке волгоградского филиала РАНХиГС. Конкурсанты выполняли максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимали стратегические решения. Их работу оценивали действующие топ-менеджеры. Цель соревнований – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций, говорится в пресс-релизе организаторов.

«Этот конкурс – «младший брат» нашего флагманского проекта «Лидеры России». Мы понимаем, что талант управленца начинает раскрываться в студенческое время, поэтому реализуем проект, направленный на молодежь», – рассказал руководитель проектов АНО «Россия – страна возможностей» Лука Горубин.

Пятеро финалистов – Александр Брязгунов, Валентина Фролова, Маргарита Ракутина, Ирина Лебедовская и Виктория Коломейцева – представят Волгоградскую область на всероссийском кубке «Управляй!» в мае 2019 года в Москве. Победителей финала ждет стажировка за рубежом и образовательные гранты. Наставниками финалистов станут победители конкурса «Лидеры России».

В церемонии награждения приняла участие председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова.

«Волгоградская область в этом году была выбрана для проведения окружного полуфинала из-за высокой активности и отличных показателей наших студентов. Конкурсанты из Волгограда составили треть от общего числа участников ЮФО. В регионе уделяется особое внимание поддержке талантливой молодежи. Так, в настоящее время продолжается прием заявок на участие в конкурсе молодых предпринимателей «Поколение успеха», – отметила Галина Быкадорова.

В регионе дан старт приоритетным региональным отраслевым проектам общей стоимостью 200 млрд рублей, важная роль в этой масштабной работе отводится молодежи. Глава региона Андрей Бочаров на встрече со студентами выступил с предложением сформировать новый волгоградский проект по поддержке молодежного предпринимательства на десятилетия вперед. Прием заявок на участие в первом подобном областном конкурсе – «Поколение успеха» – уже ведется.

АНО «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Организация развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».