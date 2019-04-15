В Волгоградской области подвели итоги полуфинала конкурса «Управляй»

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15 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:14  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Что значат для России политические перемены в Финляндии

Финляндия ищет новый политический маршрутФото: KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС
Противники миграции, националисты и евроскептики, собравшиеся под брендом «Истинных финнов», заняли второе место на выборах в финский парламент. У этой «нерукопожатной» партии лишь на одно депутатское кресло меньше, чем у победивших социал-демократов. Правящая умеренная коалиция потерпела чувствительное поражение. Есть ли опасность, что отношения страны Суоми с Россией ухудшатся? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Пока существует майданная Украина – будет война

Дмитрий Родионов, политолог
Вопрос освобождения Мариуполя был вопросом нескольких дней, его и освобождать не надо было – украинские бойцы его сами оставили. А дальше Славянск, Краматорск, границы областей... И как знать, где в итоге остановилась бы линия фронта, если бы не вмешались внешние силы. Подробности...

Сегодня пал альт-глобализм

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Некоторые мейнстримные западные СМИ полагают, что Ассанж, Гринвальд и иже с ними стали эдакими «полезными идиотами», оказавшими невольную помощь западным национал-популистам. Но, на мой взгляд, дело обстоит иначе. Подробности...
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Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Запад так старательно насаждал в мире нигилизм по отношению к государству, безоговорочный приоритет либеральной политкорректности над замшелыми традициями законности, что добился впечатляющих «всходов» внутри себя самого. Подробности...
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            В Волгоградской области подвели итоги полуфинала конкурса «Управляй»

            15 апреля 2019, 18:59

            Текст: Сергей Гурьянов

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            В Волгограде состоялся полуфинал всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!», одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей»; победителями стали пятеро учащихся Волгоградского института управления РАНХИГС и Волгоградского государственного технического университета.

            Полуфинал кубка состоялся на площадке волгоградского филиала РАНХиГС. Конкурсанты выполняли максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимали стратегические решения. Их работу оценивали действующие топ-менеджеры. Цель соревнований – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций, говорится в пресс-релизе организаторов.

            «Этот конкурс – «младший брат» нашего флагманского проекта «Лидеры России». Мы понимаем, что талант управленца начинает раскрываться в студенческое время, поэтому реализуем проект, направленный на молодежь», – рассказал руководитель проектов АНО «Россия – страна возможностей» Лука Горубин.

            Пятеро финалистов – Александр Брязгунов, Валентина Фролова, Маргарита Ракутина, Ирина Лебедовская и Виктория Коломейцева – представят Волгоградскую область на всероссийском кубке «Управляй!» в мае 2019 года в Москве. Победителей финала ждет стажировка за рубежом и образовательные гранты. Наставниками финалистов станут победители конкурса «Лидеры России».

            В церемонии награждения приняла участие председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова.

            «Волгоградская область в этом году была выбрана для проведения окружного полуфинала из-за высокой активности и отличных показателей наших студентов. Конкурсанты из Волгограда составили треть от общего числа участников ЮФО. В регионе уделяется особое внимание поддержке талантливой молодежи. Так, в настоящее время продолжается прием заявок на участие в конкурсе молодых предпринимателей «Поколение успеха», – отметила Галина Быкадорова.

            В регионе дан старт приоритетным региональным отраслевым проектам общей стоимостью 200 млрд рублей, важная роль в этой масштабной работе отводится молодежи. Глава региона Андрей Бочаров на встрече со студентами выступил с предложением сформировать новый волгоградский проект по поддержке молодежного предпринимательства на десятилетия вперед. Прием заявок на участие в первом подобном областном конкурсе – «Поколение успеха» – уже ведется.

            АНО «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Организация развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».


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