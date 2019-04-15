Руководителей Испании призвали вступиться за памятники Колумбу в США

В США несколько городов избавляются от памятников Христофору Колумбу, к борьбе за вычеркивание мореплавателя из памяти американцев присоединяется и Вашингтон, однако посольство Испании молчит, пишет испанская газета ABC.

Демократ Кениэн Макдаффи, член совета округа Колумбия, названного в честь мореплавателя, недавно объявил, что готовит законопроект по искоренению «всех символов ненависти и расизма на территории округа», передает RT текст статьи испанской газеты.

Политик отметил, что в число таких символов входит и площадь Колумба.

Издание пишет, что эта инициатива – только часть масштабной кампании по исключению Колумба из памяти США. В стране сносят памятники, оставшиеся подвергаются нападениям. Также в США прекратились все чествования Колумба. Памятник первооткрывателю Америки убрали в Лос-Анджелесе.

«Исторические записи ясно дают понять, что Христофор Колумб не открывал Америку, поскольку никогда не добирался до Северной Америки. И тут уже жили миллионы человек местного населения. Геноцид против коренных народов в ходе колонизации Америки длился несколько столетий. Теперь Колумб – это символ репрессии», – заявил политика из Лос-Анджелеса Митч О’Фаррелл.

При этом отреагировала на это не Испания, а итальянская диаспора, которая выступила в защиту Колумба, родившегося в Генуе. Испанские власти не предприняли никаких шагов по защите от подобных нападок на мореплавателя. Мадрид держится в стороне от этих дебатов.

Отметим, что за памятники Колумбу в 2017 году заступался президент США Дональд Трамп.