Новую газораспределительную подстанцию запустили в Ломоносовском районе Ленобласти

Новую подстанцию газораспределительной станции «Лаголово» в Ломоносовском районе Ленобласти в понедельник торжественно запустили из Петербурга в формате телемоста.

В церемонии, которая состоялась в офисе компании на Варшавской улице, приняли участие глава города Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления газовой корпорации Алексей Миллер.

Запущенная сегодня подстанция позволит подключить новых потребителей и повысит надежность энергоснабжения промышленных и жилых кварталов юго-запада Петербурга, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В частности будет укреплена надежность работы Юго-Западной ТЭЦ и еще шести красносельских котельных. Газ получат также около полусотни городских предприятий, в том числе завод по механизированной переработке бытовых отходов, Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов.

«Мы соседи с Ленинградской областью, станция позволит развивать как районы Ленинградской области, так и, конечно, Санкт-Петербурга. У нас большие планы вместе с Ленинградской областью. Это развитие инженерной структуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры. Мы соседи и этот проект еще раз говорит о том, что мы совместно с «Газпромом» делаем общее дело для блага наших людей», – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Объемы потребления газа в Ленинградской области и в Санкт-Петербург возрастают, суммарный объем город плюс область по итогу 2018 года составил 16, 3 миллиарда кубометров газа и будут в дальнейшем расти», – добавил председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер.

В зоне действия газораспределительной станции «Лаголово» можно будет модернизировать котельные: переводить их на газ и повышать экологическую безопасность, а также удешевлять теплоэнергию.

Кроме того, появится возможность запускать новые производственные зоны, строить экономичное жилье и инфраструктуру в районе Красного Села, Володарского, Старо-Паново и Горелово.